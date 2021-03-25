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МИД РФ: шаги Москвы по экономическому диалогу не встретили понимания в Вашингтоне

Как отметили в ведомстве, товарооборот сократился по сравнению с 2019 годом на 8,9%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Шаги России по стимулированию российско-американского экономического сотрудничества не встретили понимания со стороны США. Об этом говорится в распространенном в четверг МИД обзоре внешнеполитической и дипломатической деятельности РФ в 2020 году.

"Наши шаги по приданию импульса экономическому сотрудничеству, прежде всего за счет поощрения контактов между представителями бизнес-сообществ, не встречали понимания с американской стороны", - отметили в МИД РФ.

В дипведомстве добавили, что товарооборот сократился по сравнению с 2019 годом на 8,9% и составил $23,8 млрд.

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