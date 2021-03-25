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МИД РФ: отношения России и Британии по итогам 2020 года остаются в глубоком кризисе

При этом в ведомстве отметили, что по итогам ушедшего года Лондон был в числе "заметных внешнеэкономических партнеров" Москвы

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Двусторонние отношения России и Великобритании по итогам 2020 года остаются в глубоком кризисе на фоне жесткого санкционного давления королевства. Об этом говорится в обзоре внешнеполитической деятельности РФ в 2020 году, размещенном в четверг на сайте МИД.

"Политические отношения с Великобританией оставались в состоянии глубокого кризиса в силу продолжения данным государством жесткого, в том числе санкционного, давления на Россию", - подчеркивается в документе.

При этом в российском дипведомстве отметили, что по итогам ушедшего года Великобритания была в числе "заметных внешнеэкономических партнеров" РФ. "Двусторонний товарооборот увеличился на 53,6% и составил 26,5 млрд долларов. Поддерживались культурно-гуманитарные контакты", - указали в МИД.

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