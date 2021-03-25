Комитет Думы считает эффективной работу посольства России в США

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам высоко оценивает работу посольства России в США и считает ее эффективной с учетом сегодняшней обстановки. Об этом журналистам заявил в четверг председатель комитета Леонид Слуцкий по итогам встречи членов комитета с послом России в США Анатолием Антоновым.

"Что касается деятельности нашего посольства, то комитет по международным делам считает деятельность нашего посольства в Вашингтоне профессиональной, эффективной с учетом тех архинепростых условий, в которых приходится работать на современном этапе", - сказал Слуцкий.

Глава комитета добавил, что на встрече состоялся "чрезвычайно подробный, глубокий и откровенный обмен мнениями по всем реалиям сегодняшней двусторонней повестки российско-американских отношений".

По его словам, когда "из Соединенных Штатов звучат непозволительные слова в адрес президента России [Владимира Путина]", надо "не просто сплачиваться вокруг президента", но и "защищать, поддерживать" главу государства. "Поэтому подобные нападки на нашего главу государства, безусловно, получат на площадке Государственной думы адекватную реакцию", - заверил Слуцкий. Обвинения в адрес президента он назвал беспрецедентными и ничем не обоснованными.

Продолжение сотрудничества

Комитет не будет ослаблять сотрудничество с общественными деятелями и организациями в США, которые придерживаются конструктивной позиции по отношению к России, заявил Слуцкий.

"Что касается наших дальнейших действий в отношении Соединенных Штатов Америки. США сегодня - это не только политический истеблишмент. Многие общественные деятели, университеты, фонды занимают куда более конструктивную позицию, поэтому сотрудничество с ними мы ведем", - сказал Слуцкий.

"Я не буду их называть конкретно, чтобы никого не подвести", - сказал председатель комитета. "Не будем это сотрудничество ослаблять", - добавил он.

Президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли президента России Владимира Путина убийцей. Впоследствии Белый дом и Госдепартамент США выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях. После этих заявлений Антонов был приглашен на консультации в Москву.

Антонов находится в Москве с воскресенья. Ранее он посетил МИД РФ.