МИД РФ: обрушения связей с ФРГ удалось не допустить, несмотря на ее курс на сдерживание

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россия смогла не допустить обрушения двусторонних связей с Германией, несмотря на активизацию Берлином курса на сдерживание Москвы. Об этом говорится в размещенном в четверг на сайте МИД обзоре внешнеполитической и дипломатической деятельности РФ в 2020 году.

"Удалось не допустить обрушения десятилетиями нарабатывавшегося массива доверительных двусторонних связей с Германией, несмотря на активизацию Берлином курса на сдерживание России", - указали в министерстве.

В МИД РФ напомнили, что с Берлином в 2020 году поддерживался регулярный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. Сторонами были предприняты шаги по повышению эффективности двусторонней Рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности, включая создание на ее площадке отдельного переговорного механизма по кибербезопасности, а также перевод Подгруппы по стратегическим (военно-политическим) вопросам под совместное председательство министерств иностранных дел и обороны.

"Продолжалась работа по реализации проекта "Северный поток - 2" (строительство которого возобновлено в декабре). В развитие договоренностей лидеров России и Германии начата подготовка Совместной декларации о намерениях по сотрудничеству в сфере устойчивой энергетики. Создан Российско-германский экономический совет, в ходе первого заседания которого запущен перекрестный Год "Экономика и устойчивое развитие 2020-2022", - подчеркнули в министерстве.

В дипведомстве также отметили, что перекрестный Год научно-образовательных партнерств 2018-2020 годов прошел с отдачей. "В сентябре дан старт Году Германии в России. В ноябре достигнуты договоренности о неухудшении условий деятельности Российского дома науки и культуры в Берлине и Института им. Гёте в Москве", - добавили в министерстве.