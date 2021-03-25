МИД РФ: Москва и Минск расширили взаимодействие на фоне усиления внешнего давления

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россия и Белоруссия активизировали сотрудничество на фоне резко возросшего внешнего давления на страны. Об этом говорится в распространенном в четверг МИД обзоре внешнеполитической и дипломатической деятельности РФ в 2020 году.

"В условиях резко возросшего внешнего давления на наши страны усилили двустороннюю координацию на международной арене в соответствии с программой согласованных действий в области внешней политики государств - участников Союзного государства на 2020-2021 годы. Активизировали взаимодействие в интеграционных объединениях (ЕАЭС, СНГ, ОДКБ) и международных организациях (ООН, ОБСЕ)", - говорится в документе.

Как констатировали в дипведомстве, страны продолжают работу по продвижению союзной интеграции: "19 июня в Минске подписано межправительственное Соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства. В июне и октябре проведены онлайн-заседания Группы высокого уровня совета министров Союзного государства".

В 2020 году Россия сохранила за собой статус ведущего торгового партнера Белоруссии, несмотря на некоторое сокращение двустороннего товарооборота, напомнили в МИД. Кроме того, Россия активно помогала Белоруссии в борьбе с пандемией коронавируса, безвозмездно передав наборы тест-систем и реагентов для проведения лабораторных исследований, а также индивидуальные средства защиты. Белоруссия стала первой страной, зарегистрировавшей и получившей российскую вакцину "Спутник V". Начата работа по организации ее производства на территории Белоруссии.