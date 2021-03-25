Мишустина попросили обсудить с Грецией вопрос освобождения российских моряков

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину, находящемуся в Греции с рабочим визитом, с просьбой провести там переговоры об освобождении арестованных по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов российских моряков, говорится в тексте обращения правозащитника, с которым ознакомился ТАСС.

"При задержании, предъявлении обвинений, а также при судопроизводстве в Греции в отношении наших сограждан были допущены многочисленные нарушения норм всеобщей декларации прав человека, пакта о гражданских и политических правах и норм УПК Греции. На основании конвенции Совета Европы по противодействию торговле людьми в случае принуждения моряков либо введения в заблуждение они должны были быть признаны жертвами организации торговли людьми, а греческие правоохранители обязаны были признать их потерпевшими и искать реальных организаторов противоправной схемы. Прошу вас провести переговоры на предмет освобождения наших сограждан", - отмечается в тексте обращения.

По словам Мельникова, россияне искали работу через интернет с целью трудоустройства матросами. Им предлагалась высокооплачиваемая работа в экипажах яхт для перевозки туристов из Турции в Грецию и Италию. Со слов родственников, моряки не имели информации об истинных целях перевозок и были введены в заблуждение своими работодателями. "Тем, кто отказывался, поступали угрозы, в том числе жизни и здоровью, и их принуждали к выходу в море", - отмечает правозащитник.

Мельников просит Мишустина организовать помощь морякам в оплате адвокатов. "Наши моряки - выходцы из бедных семей, у многих на иждивении находись малолетние дети и пожилые родители. Осенью прошлого года их родственники обратились в Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в связи с необходимостью оплаты услуг адвокатов. Там сообщили, что ожидают информацию из МИД России и консульства в Греции. Прошу вас оказать содействие в организации помощи нашим гражданам", - подчеркивается в обращении.