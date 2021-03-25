МИД: напряженность между РФ и США накапливалась из-за стремления Вашингтона к сдерживанию

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Многоплановые усилия Соединенных Штатов по сдерживанию России привели к накоплению напряженности в двусторонних отношениях. Об этом говорится в распространенном в четверг МИД обзоре внешнеполитической и дипломатической деятельности РФ в 2020 году.

"В отношениях с США продолжала накапливаться напряженность вследствие наращивания многоплановых усилий Вашингтона по сдерживанию России (включавших в 2020 году, помимо прочего, введение новых санкций и создание дополнительных препятствий для реализации проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток"), - подчеркивается в документе. - Взаимодействие носило ограниченный и ситуативный характер".

В МИД указали, что Россия настаивала на прекращении охоты американских спецслужб на российских граждан в третьих странах и возвращении на родину Константина Ярошенко, Виктора Бута и других россиян, приговоренных в США к длительным срокам заключения под надуманными предлогами. "Призывали исправить искусственно создаваемые Вашингтоном проблемы с выдачей виз российским гражданам, нормализовать условия функционирования наших дипломатических и консульских учреждений в США", - добавили в дипведомстве.

Там напомнили, что президенты двух стран в указанный период провели восемь телефонных разговоров, а по итогам одного из них в апреле Россия направила в США гуманитарный медицинский груз. Американцы доставили в РФ партию аппаратов ИВЛ. Кроме того, продолжались контакты по линии советов безопасности, главы внешнеполитических ведомств провели шесть телефонных разговоров, а также одну встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. "Состоялось несколько встреч межведомственных делегаций на экспертном уровне", - отмечается в обзоре.

В МИД добавили, что в ходе контактов основное внимание было уделено теме стратегической стабильности с упором на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, обсуждалась обстановка в Афганистане, Сирии, Венесуэле, Ливии, денуклеаризация Корейского полуострова. "Россия также продолжала попытки наладить с США конструктивный профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности", - говорится в документе.