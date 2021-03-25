Песков: линия Запада на сдерживание и подавление России заметна невооруженным глазом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Линия западных стран на сдерживание и подавление России является целенаправленной и постоянной, она заметна невооруженным взглядом. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с высказываниями о том, что против России ведется "ментальная война". "Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место быть, - заметил Песков. - Она действительно абсолютно постоянна и заметна невооруженным глазом".

Как считает пресс-секретарь российского лидера, "попытки чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского Союза хорошо ощущались". "Мы их все наблюдали, мы их все помним. Они совершенствуются со временем, они - эти попытки - осуществляются с задействованием все нового и нового технологического инструментария", - указал Песков. Он заметил, что иногда так называемая мягкая сила "ставит перед собой достаточно нетривиальные, жесткие цели".

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия не приемлет вмешательство других стран в ее внутренние дела. "[Москва] никогда не делает этого сама и категорически выступает против, когда это происходит", - добавил он.

Песков отметил, что Россия ценит культурные и гуманитарные обмены с другими странами, но выступает против навязывания чужих ценностей. "Мы ценим культурные обмены, мы ценим обмены по линии гражданского общества. Но не в формате навязывания нам тех ценностей, которых у нас нет или которые считаются у нас незаконными. Такое тоже имеет место быть", - пояснил он, не став уточнять, о каких конкретно ценностях идет речь.