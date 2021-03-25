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Ситуация на Корейском полуострове
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Песков заявил, что запуск ракет КНДР не представляет угрозы для России

Представитель Кремля заявил, что РФ "самым внимательным образом наблюдает за этими испытаниями"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Кремль не видит угрозы для безопасности России от ракетных пусков, которые осуществила КНДР. Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, эти испытания угрозы для России не представляют", - сказал он журналистам в четверг. 

Песков подчеркнул, что Россия, "безусловно, самым внимательным образом наблюдает за этими испытаниями".

КНДР в четверг впервые с 29 марта 2020 года осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Проведение испытаний зафиксировала береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. 

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КНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеПесков, Дмитрий Сергеевич
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