Песков заявил, что запуск ракет КНДР не представляет угрозы для России

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Кремль не видит угрозы для безопасности России от ракетных пусков, которые осуществила КНДР. Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, эти испытания угрозы для России не представляют", - сказал он журналистам в четверг.

Песков подчеркнул, что Россия, "безусловно, самым внимательным образом наблюдает за этими испытаниями".

КНДР в четверг впервые с 29 марта 2020 года осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Проведение испытаний зафиксировала береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США.