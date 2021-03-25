Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге с Японией по Курилам

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россия заинтересована в продолжении диалога с Японией, в том числе и по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Об этом журналистам рассказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Кремль рассчитывает возобновить контакты на высшем уровне, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

"Мы заинтересованы в диалоге с Японией, мы заинтересованы в том, чтобы беречь и развивать ту диалоговую структуру, которая была налажена за последние годы, за последние несколько лет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Москва возможности для диалога с Токио по курильскому вопросу.

Представитель Кремля напомнил, что президент РФ и премьер-министр Японии общались многократно за последние 3-4 года. "Мы надеемся, что, как только позволят обстоятельства, это общение на высшем уровне возобновится и все самые актуальные вопросы наших двусторонних отношений будут обсуждаться в ходе этого общения", - сказал он.

В четверг японский премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил, что Япония намерена продолжать следовать достигнутым ранее с РФ договоренностям об активизации переговоров о мирном договоре на основе советско-японской совместной декларации 1956 года. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на том же заседании заявил, что Токио продолжает вести с Москвой консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. В частности, обсуждение этой темы, по его словам, ведется в формате онлайн.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.