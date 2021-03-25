Песков заявил о готовности России вести с НАТО равноправный субстантивный разговор

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Москва готова провести встречу в формате Россия - НАТО при условии, что будет предложено провести "субстантивный и равноправный диалог". Однако пока такой инициативы со стороны Запада нет, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва готова к равноправному, взаимоуважительному и субстантивному разговору. Пока таких инициатив со стороны наших коллег не было", - отметил представитель Кремля, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга и отвечая на вопрос о готовности Москвы к проведению такого мероприятия.

Генсек НАТО на пресс-конференции в среду заявил, что Североатлантический альянс сожалеет, что с лета 2019 года не состоялось ни одного заседания Совета Россия - НАТО (СРН), поскольку, по его словам, Москва не ответила согласием на приглашение созвать СРН.