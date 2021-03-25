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Песков: Россия ценит культурные обмены, но не приемлет навязывание чужих ценностей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россия ценит культурные и гуманитарные обмены с другими странами, но выступает против навязывания чужих ценностей. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с высказываниями о том, что против России ведется "ментальная война". "Мы ценим культурные обмены, мы ценим обмены по линии гражданского общества. Но не в формате навязывания нам тех ценностей, которых у нас нет или которые считаются у нас незаконными. Такое тоже имеет место быть", - подчеркнул Песков.

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