МИД РФ: оздоровлению диалога с ЕС препятствовало вмешательство Брюсселя в дела союзников

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Вмешательство Евросоюза во внутренние дела ближайших союзников России, экономическое и информационное давление на страну препятствовали нормализации отношений. Об этом говорится в распространенном в четверг МИД обзоре внешнеполитической и дипломатической деятельности РФ в 2020 году.

"Оздоровлению отношений с Европейским союзом препятствовала увязка им вопроса о нормализации двусторонних связей с урегулированием внутриукраинского конфликта, вмешательство ЕС во внутренние дела наших ближайших союзников, наращивание пропагандистского и экономического давления на нашу страну, - указывается в документе. - Россия была вынуждена адекватно и соразмерно реагировать на эти недружественные действия".

Несмотря на эти обстоятельства, продолжались контакты на высшем и высоком уровне. "Состоялись четыре телефонных разговора и одна личная встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Евросовета [Шарлем Мишелем], пять телефонных разговоров и одна личная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Жозепом Боррелем]", - напомнили в дипведомстве.

Торгово-экономическое сотрудничество оставалось "страховочной сеткой", поддерживающей отношения России и ЕС, отметили в МИД. "Несмотря на падение по сравнению с 2019 годом товарооборота на 21,3%, до $218,8 млрд, на долю ЕС пришлось 38,5% отечественной внешней торговли", - говорится в обзоре.