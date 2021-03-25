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Рапота рассказал о приоритетах работы Союзного государства

По его словам, приоритетом является взаимодействие в области энергетики и транспорта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Развитие взаимодействия России и Белоруссии в энергетической и транспортной сферах является приоритетным направлением работы Союзного государства. Об этом заявил в интервью ТАСС завершающий работу на посту госсекретаря Союзного государства Григорий Рапота.

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Он отметил, что интеграция двух государств в ближайшей перспективе должна развиваться и обе стороны имеют представление о том, каких результатов хотят добиться в этом процессе. "Во-первых, нет предела для совершенствования. Во-вторых, надо четко себе представлять, чего бы мы хотели. Такое представление есть. Для меня, например, приоритетом сейчас является взаимодействие в области энергетики и транспорта. Я это так себе представляю. Вполне возможно есть и другая точка зрения, и мы готовы ее рассмотреть", - сказал Рапота.

Рапота был назначен госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии 25 ноября 2011 года, сменив Павла Бородина - первого государственного секретаря.

19 марта председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление о назначении госсекретарем белорусско-российской структуры бывшего посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева. 22 марта стало известно, что Рапота будет представлять Курскую область в Совете Федерации.

Теги
БелоруссияРоссияРапота, Григорий Алексеевич
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