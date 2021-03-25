Грызлов заявил о недопустимости попыток дискредитации "Спутника V"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов призывал африканские страны объединить усилия для вакцинации населения от нового коронавируса и заявил о недопустимости попыток дискредитации вакцины "Спутник V".

"Следует объединить усилия и обеспечить все условия для вакцинации граждан. Российская вакцина "Спутник V" на практике доказала свою надежность и безопасность. Именно поэтому спрос на нее в мире постоянно растет", - сказал Грызлов на закрытии международной межпартийной конференции "Россия - Африка: возрождая традиции".

Он подчеркнул, что российская вакцина получила одобрение в десятках государствах во всех частях света, включая ряд стран африканского континента. "В частности, Алжир, Марокко, Египет, Кения, Намибия также поддерживают нашу вакцину", - отметил Грызлов.

По его словам, Россия готова дальше активно взаимодействовать в этом направлении. "Далеко не всех устраивает растущая в мире потребность в российской вакцине. Против нее пытаются развернуть негативную информационную кампанию, сформировать предвзятое к ней отношение. Считаю, что политизация этого вопроса недопустима. Каждая страна должна своевременно получать необходимую помощь без давления извне, в том числе санкционного", - резюмировал Грызлов.

Борьба с фейками

Грызлов предложил политикам африканских стран наладить прямой и оперативный диалог контакт по вопросу выработки мер противодействия фейкам в интернете.

Он заметил, что у единороссов есть "немало серьезных достижений" в сфере цифровизации. "Наша партия осуществляет последовательную цифровизацию своих институтов, благодаря чему становится более открытой и удобной для людей", - сказал он. "Еще одно направление для работы - выработка мер по противодействию фейкам и вбросам в интернете. Это позволит людям получать максимально достоверную информацию о происходящем в наших странах. По всем этим вопросам необходимо наладить прямой и оперативный межпартийный контакт", - продолжил глава высшего совета партии.

Грызлов также предложил "подумать над разработкой совместных цифровых проектов как для решения важнейших партийных задач, так и для повышения эффективности государственного и муниципального управления".

