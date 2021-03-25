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В МИД РФ заявили, что "Северный поток - 2" не касается НАТО

Накануне по итогам встречи глав МИД стран альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, хотя разногласия по теме "Северного потока - 2" между членами НАТО сохраняются, альянс остается площадкой для его обсуждения
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

АФИНЫ, 25 марта. /ТАСС/. НАТО не имеет никакого отношения к проекту газопровода "Северный поток - 2".

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 Об этом заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя слова генсека альянса Йенса Столтенберга.

"НАТО тут вообще ни при чем. При чем здесь "Северный поток - 2" и при чем здесь НАТО?" - сказал он.

Накануне по итогам встречи глав МИД стран альянса Столтенберг заявил, что, хотя разногласия по теме "Северного потока - 2" между членами НАТО сохраняются, альянс остается площадкой для его обсуждения.

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