В МИД РФ заявили, что "Северный поток - 2" не касается НАТО

Об этом заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя слова генсека альянса Йенса Столтенберга.

"НАТО тут вообще ни при чем. При чем здесь "Северный поток - 2" и при чем здесь НАТО?" - сказал он.

Накануне по итогам встречи глав МИД стран альянса Столтенберг заявил, что, хотя разногласия по теме "Северного потока - 2" между членами НАТО сохраняются, альянс остается площадкой для его обсуждения.