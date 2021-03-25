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Кризис в Сирии

Шойгу обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии

Главы военных ведомств уделили внимание взаимодействию в рамках совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями режима прекращения боевых действий в республике

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с министром обороны Турции Хулуси Акаром обстановку в Сирии. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"Главы военных ведомств предметно обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике, уделив внимание взаимодействию в рамках совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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