Шойгу обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с министром обороны Турции Хулуси Акаром обстановку в Сирии. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"Главы военных ведомств предметно обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике, уделив внимание взаимодействию в рамках совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве.