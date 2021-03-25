{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин назначил нового посла России во Вьетнаме

Также президент назначил посла РФ в Республике Маршалловы Острова

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Геннадия Бездетко новым чрезвычайным и полномочным послом РФ во Вьетнаме. Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить Бездетко Геннадия Степановича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Социалистической Республике Вьетнам", - говорится в документе.

Бездетко родился в 1963 году. До назначения занимал должность заместителя директора третьего департамента Азии МИД России. Ранее также был советником-посланником во Вьетнаме. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Другим указом президента от обязанностей посла во Вьетнаме освобожден Константин Внуков, который занимал этот пост с конца 2014 года.

Еще одним указом Путин назначил Марата Павлова послом РФ в Республике Маршалловы Острова по совместительству. С сентября 2020 года Павлов занимает должность посла РФ на Филиппинах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМаршалловы ОстроваВьетнам
Рапота заявил, что сильному Союзному государству не будет страшна угроза с Запада
Завершающий работу на посту госсекретаря отметил, что при тесном взаимодействием и развитой экономике не будет страшна никакая угроза
Читать полностью