"Взаимная заинтересованность". Мишустин как премьер впервые посетил страну ЕС и НАТО

По оценке Мишустина, переговоры с Мицотакисом "подтвердили взаимную заинтересованность в продвижении совместных проектов в совершенно разных областях". Российский премьер также упомянул "неиспользованные возможности в сфере инвестиций".

На следующий день российский премьер принял участие в возложении венков к памятнику Неизвестному солдату в Афинах и посетил военный парад, который из-за пандемии прошел без зрителей, а участвовали в нем не только греческие военные, но и их союзники по НАТО - американские и французские летчики.

В среду, 24 марта, Мишустин провел переговоры с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, встретился с президентом Кипра Никосом Анастадиадисом и побывал на приеме у президента Греции Катерины Сакелларопулу, где помимо прочего пообщался с принцем Уэльским Чарльзом, представлявшим на торжествах Великобританию.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин на этой неделе посетил Афины по случаю 200-летия с начала греческой национально-освободительной революции. Он впервые в качестве главы правительства побывал за пределами постсоветского пространства, более того - в стране, которая входит в Европейский союз и НАТО.

Отдельно политики обсудили вопросы безопасности туристов из РФ в свете ситуации с коронавирусом. Мицотакис выразил надежду, что Москва и Афины смогут договориться о взаимном признании свидетельств о вакцинации от ковида и отрицательных тестов на него, "чтобы как можно скорее российские туристы могли приехать в Грецию без дополнительных ограничений".

Туризм обсуждался и на встрече Мишустина с президентом Кипра. В тот же день стало известно, что Республика Кипр с 1 апреля открывает свои границы для российских туристов, которые смогут посещать остров без карантина при наличии отрицательного теста. Однако попасть туда без пересадки пока не получится - Кипр до сих пор не вошел в список стран, с которыми Россия согласилась возобновить пассажирское авиасообщение.

Отношения с ЕС

Визит Мишустина в Грецию прошел на фоне очередного обострения отношений между Москвой и ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник заявил, что "Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом", а в Кремле в тот же день оценили связи с Брюсселем как неудовлетворительные, подчеркнув "неконструктивную, порой конфронтационную линию партнеров".

На фоне этого Мицотакис после встречи с Мишустиным назвал Россию "значительной составляющей архитектуры европейской безопасности" и призвал к сотрудничеству, оговорившись, что основы греческой внешней политики все же определяет членство в ЕС и НАТО. Позднее российский премьер отметил, что для конструктивного взаимодействия Москвы и Брюсселя "на основе равноправия, взаимного учета интересов <...> есть все возможности".

Почему Греция

Приглашение Мишустина неслучайно - Россия наряду с Великобританией и Францией помогла Греции освободиться от владычества Османской империи. Сам российский премьер в ходе визита подчеркивал "особую историческую, культурную и духовную близость" россиян и греков и напоминал, что "в тяжелые времена Греция и Россия всегда помогали друг другу и были вместе".

Помимо перечисленных причин есть и вполне практические. "В каком-то смысле Греция находится в эпицентре многих проблем, которые для России представляют важность", - сказал ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя поездку премьер-министра. Он напомнил, в частности, о ситуации в Восточном Средиземноморье и конфликте Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом, возможностях сотрудничества в энергетике, в том числе благодаря возможностям "Турецкого потока".

По словам эксперта, "есть надежда на то, что Греция будет в какой-то степени лоббировать интересы РФ в рамках ЕС", будучи традиционным партнером Москвы, близким ей "религиозно и исторически".

С Кортуновым в целом согласен председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. "Я думаю, что просто так сложилось, что Греция оказалась первой <...>. Но в этом есть и определенный символизм, потому что балканская история, строительство газопроводов, ситуация в Восточном Средиземноморье - все это подталкивает Россию развивать отношения в том числе и с Грецией", - сказал ТАСС специалист.

"Плюс был повод, было приглашение. Помимо всего прочего, это основание встретиться в сравнительно неформальной обстановке с некоторыми вполне существенными политическими персонажами", - добавил он.