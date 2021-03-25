Захарова: Россия жестко ответит на враждебные действия и персональные санкции Канады

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россия будет последовательно и жестко отвечать на введенные Канадой санкции. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Мы открыты для честного взаимоуважительного диалога, но на враждебные действия и персональные санкции будем отвечать жестко и последовательно", - говорится в комментарии.

Как отмечается, Россия в ближайшее время предпримет ответные меры на введенные Канадой ограничительные меры. "Планируем предпринять ответные меры уже в ближайшее время", - говорится в комментарии.