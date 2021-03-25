В МИД РФ считают неоправданным выбором стремление Грузии в ЕС и НАТО

ТБИЛИСИ, 25 марта. /ТАСС/. Стремление Грузии в ЕС и НАТО является неоправданным шагом, который не стоит предпринимать. Об этом в четверг заявил замглавы МИД РФ с в беседе с Первым каналом Общественного вещателя Грузии в рамках 52-го раунда Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

"Стремление в Европу и НАТО, на наш взгляд, является неоправданным выбором, который не стоит предпринимать. Грузинские политики сами должны решить, чего они хотят. Жить в стабильной и прогнозируемой ситуации или постоянно сталкиваться с недоверием, которое еще больше укрепится в случае членства Грузии в НАТО", - сказал Руденко.

В четверг стартовал 52-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, который продлится до 26 марта. Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии и США при посредничестве спецпредставителей ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси.

Об идее о подаче заявки на членство в ЕС в 2024 году впервые заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе 1 октября. Это стало главным предвыборным обещанием власти.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, однако в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".