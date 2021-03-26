Путин обсудит с Советом безопасности России проблемы международной кибербезопасности

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу заседание Совета безопасности РФ, на котором будет рассмотрен проект Основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности. "С основным докладом выступит секретарь Совета безопасности Николай Патрушев", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин неоднократно отмечал важность обеспечения информационной безопасности страны. В феврале на заседании коллегии ФСБ России он подчеркнул необходимость применения новых подходов и долгосрочной стратегии действий по защите национальных интересов в цифровой сфере. Он заметил, что глобальное цифровое пространство уже стало полем весьма жесткого геополитического соперничества. По словам президента, в прошлом году только количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросло почти в 3,5 раза.

"В этих условиях нам нужна долгосрочная, выверенная стратегия действий по защите национальных интересов в цифровой сфере, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства и, конечно, опирающаяся на самые передовые технологии и технологические решения", - подчеркнул Путин, добавив, что вместе с зарубежными партнерами надо развивать и систему обеспечения международной информационной безопасности.

Глава государства уверен в необходимости международного сотрудничества в борьбе с киберугрозами. 25 сентября 2020 года Путин высказал целый ряд предложений о сотрудничестве в сфере кибербезопасности между Россией и США, а также в мире в целом. Глава государства подчеркнул, что хотел бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке отношений с Россией в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Путин также заявил о необходимости восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения международной кибербезопасности на высоком уровне.