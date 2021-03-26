Путин проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", во время которого будет дан старт четвертому сезону конкурса управленцев "Лидеры России" и второму сезону конкурса для школьников "Большая перемена".

Как сообщила пресс-служба Кремля, на заседании планируется также подвести итоги работы платформы "Россия - страна возможностей" за три года. В числе флагманских проектов, о которых пойдет речь, - "Лидеры России", "Цифровой прорыв", "Большая перемена", "Мастера гостеприимства", "Я - профессионал", "Профстажировки 2.0", "ТопБЛОГ", "Учитель будущего", программа "Наставничество".

"На заседании мы подведем предварительные итоги работы АНО "Россия - страна возможностей" за 2020 год, в том числе обсудим опыт проведения мероприятий в дистанционном формате. На повестке заседания также возможные варианты развития уже действующих проектов, новые инициативы и мероприятия на текущий год", - сообщил ТАСС генеральный директор АНО Алексей Комиссаров. Он уточнил, что это касается как проектов и конкурсов, так и развития цифровой платформы и образовательного центра "Сенеж". "По каждому из этих пунктов есть свежие идеи", - добавил Комиссаров.

Он отметил, что особенность заседания наблюдательного совета заключается в традиционном участии в нем победителей и финалистов проектов, которые "делятся своим опытом и эмоциями от участия в конкурсах, предлагают различные инициативы, а также участвуют в обсуждении дальнейших шагов развития платформы".

Страна возможностей

АНО "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации - создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет возглавляет глава государства, в состав совета, согласно указу президента от 24 марта, входят 14 членов (ранее - девять).

АНО "Россия - страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс "Лидеры России. Политика", студенческая олимпиада "Я - профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес", всероссийский конкурс "Большая перемена", всероссийский проект "Время карьеры", всероссийский конкурс "Доброволец России", проект "ТопБЛОГ", проект "Профстажировки 2.0", проект "Культурный код", фестиваль "Российская студенческая весна", всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства", грантовый конкурс молодежных инициатив, конкурс "Цифровой прорыв", профессиональный конкурс "Учитель будущего", конкурс "Лучший социальный проект года", всероссийский проект "РДШ - Территория самоуправления", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!", Российская национальная премия "Студент года", движение "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), благотворительный проект "Мечтай со мной", всероссийский конкурс "Лига вожатых", конкурс "Моя страна - моя Россия", международный инженерный чемпионат CASE-IN, Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior и Конкурс политологов"(проводится совместно с ЭИСИ).

В феврале 2019 года создан образовательный центр - Мастерская управления "Сенеж". Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.