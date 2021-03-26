Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Казахстаном о военном сотрудничестве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве. Текст размещен в думской электронной базе.

Обновленный договор о военном сотрудничестве двух стран был подписан в Нур-Султане в октябре 2020 года в ходе встречи министров обороны России и Казахстана Сергея Шойгу и Нурлана Ермекбаева.

В соответствии с положениями договора, военное сотрудничество будет осуществляться по широкому спектру вопросов, включая военное образование и подготовку кадров, поставку вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск.