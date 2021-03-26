Косачев: РФ должна отреагировать на заявление НАТО о применении силы при невоенной угрозе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россия в ответ на заявления НАТО о применении силы в случае агрессии против нее с применением невоенных средств должна предложить альянсу пересмотреть подобные установки либо принять право РФ поступать аналогичным образом. Такое мнение выразил в пятницу вице-спикер Совета Федерации, член комитета по международным делам Константин Косачев.

В четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с предупреждением, что Организация Североатлантического договора намерена использовать силу даже в том случае, если агрессия в отношении стран - участниц организации совершается с применением невоенных средств (например, кибератак).

"Думаю, России нельзя оставлять такие заходы без реакции. Считал бы правильным подготовить соответствующий перечень и предложить НАТО либо пересмотреть соответствующие установки, либо принять как данность право России поступать аналогичным образом (применять военную силу в ответ на невоенные угрозы, организовывать оборону своей территории за пределами собственных границ и так далее)", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что первый сценарий желателен, но маловероятен, второй нежелателен, но "все более неизбежен с учетом надменного и агрессивного поведения НАТО в международных делах".

Сенатор напомнил, что ранее Столтенберг заявлял, что оборона территории НАТО начинается за пределами границ альянса. "Полагаю, что анализ доктринальных установок НАТО выявит еще много подобных примеров нелегитимных посягательств альянса на внешние пространства, в том числе с применением военной силы (пепел разбомбленной Югославии так и стучит в наши сердца)", - добавил вице-спикер СФ.