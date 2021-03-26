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Захарова пообещала, что очередные санкции ЕС против России не останутся без ответа

Евросоюз ранее утвердил новые санкции в отношении 11 физлиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российская сторона не оставит без соразмерного ответа новые ограничительные меры Европейского союза в свой адрес. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Предпринятые очередные недружественные шаги ЕС в отношении России, как обычно это и бывает, не останутся без соразмерного ответа", - подчеркнула дипломат.

В понедельник министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список попали двое граждан России за "пытки и репрессии в отношении ЛГБТИ-сообщества" в Чечне. Всем подпавшим под санкции лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их банковские счета в странах ЕС при обнаружении будут заморожены.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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