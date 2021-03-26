Захарова: РФ категорически против политизации Евросоюзом правочеловеческой проблематики

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза против России чреваты деградацией двусторонних отношений, Москва выступает категорически против политизации правочеловеческой проблематики Брюсселем. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Евросоюз продолжает неправомерную политику односторонних санкций, она противоречит международному праву, и такая линия ведет к деструктивным тенденциям, к хаосу в международных делах. Она чревата усилением конфронтации и деградации межгосударственных отношений. <...> И мы выступаем категорически против политизации правочеловеческой проблематики", - отметила Захарова.

Она подчеркнула, что подобные подходы Евросоюза являются архаичными. "Европейскому союзу необходимо отказаться от претензий на лидерство и исключительность в вопросах защиты прав человека и не закрывать глаза на имеющиеся на территории его стран-членов проблемы в этой сфере. <...> Невозможно бесконечно пытаться научить других тому, что не получается у тебя", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова указала, что Евросоюз переживает кризис в правочеловеческой области, примером которого является "жесточайшее подавление инакомыслия" на акциях против противоэпидемических мер, а также в виде блокировки и ограничения работы СМИ. Она отметила "недопустимое отношение" в связи с массовой миграцией из стран Африки и Ближнего Востока и проявления неонацизма. "Это клубок проблем, который не может никаким образом разрешить Евросоюз, при этом пытается сделать вид, что этих проблем у себя дома не видит, не замечает, и при этом же бесконечно пытается чему-то научить другие страны. <…> Это странная, тупиковая, абсолютно бесперспективная и очень опасная политика", - заключила она.

По ее словам, Москва выступает за выработку единых подходов в этой сфере без двойных стандартов ко всем странам при уважении их культурно-цивилизационных особенностей, традиций и разнообразия путей развития.

В понедельник министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список попали двое граждан России за "пытки и репрессии в отношении ЛГБТИ-сообщества" в Чечне. Всем подпавшим под санкции лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их банковские счета в странах ЕС при обнаружении будут заморожены.