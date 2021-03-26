Захарова: санкции Украины против российских СМИ идут вразрез с принципами свободы слова

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Введение в действие президентом Украины Владимиром Зеленским решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении санкций сроком на три года в отношении ряда российских компаний и СМИ идет вразрез с принципами свободы слова и плюрализма мнений. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рестриктивные меры включают блокировку активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять пользователям услуги по доступу к упомянутым ресурсам, - напомнила дипломат. - Мы расцениваем подобные шаги как идущие вразрез с основополагающими принципами обеспечения свободы слова и плюрализма мнений, а также не соответствующие духу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод".

"Если говорить емко и если говорить понятно для самого киевского режима, используя понятную ему лексику, то у меня такое впечатление, что подобными мерами украинский режим исследует дно демократии в стране. <...> Видим в этом продолжение линии киевского режима на установление цензуры, зачистку информационного пространства от неугодных медиа, дискриминацию руcскоязычных граждан, устрашение всех инакомыслящих и не согласных с тем, что творится на Украине", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что с 23 марта, когда соответствующее решение было введено в действие Зеленским, реакции со стороны профильных структур ОБСЕ, ООН, Совета Европы или ЮНЕСКО не последовало. "Мы призываем мировое сообщество отказаться от такой политики не просто двойных стандартов, а непринятия действенных мер в отношении явного наступления на демократические принципы и наконец дать объективную оценку всем многочисленным эпизодам запугивания, уголовного преследования инакомыслящих, убийств и иных форм наступления на демократию на Украине", - отметила она.

Вечером во вторник Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на три года в отношении ряда российских компаний и СМИ, в том числе "Росгосстраха", ТАСС и МИА "Россия сегодня", белорусских фирм "Лайф групп" и "Экми косметикс групп", 23 граждан РФ, среди которых первый заместитель главы МВД Александр Горовой и ряд сенаторов, и трех депутатов Европарламента от Франции Виржини Жорона, Жан-Лен Лакапеля и Филиппа Оливье. В список попали дом отдыха "Прибрежный" и завод "Массандра" в Крыму.