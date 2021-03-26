Захарова назвала ложью заявления Столтенберга об отказе России от диалога с НАТО

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия отказывается от диалога.

"Вот эти все заявления господина Столтенберга относительно того, что Россия отказывается от диалога, - это не правда, это ложь", - сказала Захарова в пятницу на брифинге. - Предметный разговор был предложен, было предложено не уходить в политизированную PR-историю, чем так славятся наши западные партнеры. Было предложено поговорить конкретно, с участием экспертов, в том числе и военных экспертов по широкой проблематике".

По словам дипломата, все эти предложения есть "на столе у господина Столтенберга". "Он [Столтенберг] может переложить бумаги, найти их и, в общем-то, перестать распространять дезинформацию относительно того, что Россия якобы отказывается от диалога. Россия отказывается от участия в заранее спланированной пиар-кампании, вот это точно не к нам. А предметный конкретный разговор - еще раз подчеркну - в том числе с привлечением военных экспертов - кто же от него будет отказываться, когда мы его сами же вам и предлагали", - сказала Захарова.

Как заявил в среду на пресс-конференции генсек НАТО, альянс сожалеет, что с лета 2019 года не состоялось ни одного заседания Совета Россия - НАТО (СРН), поскольку, по его словам, Москва не ответила согласием на приглашение созвать СРН.

Конфронтационный настрой НАТО

Москва будет учитывать продолжающийся конфронтационный настрой НАТО при своем внешнеполитическом и военном планировании, заявила Захарова.

"Мы будем учитывать сохранение конфронтационного настроя Североатлантического альянса в нашем внешнеполитическом и военном планировании, о чем мы неоднократно говорили", - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что ход дискуссии и итоги встречи глав МИД стран НАТО "не принесли каких-либо сюрпризов, в очередной раз была проявлена неспособность придать смысл дальнейшему существованию альянса и сформулировать позитивную повестку дня". "Участники заседания согласились в необходимости и далее рассматривать Россию в качестве основного вызова безопасности коллективного Запада. Ни пандемия, ни инфодемия, ни международный терроризм, ни проблемы миграции, ни экономические и финансовые кризисные явления на пространстве собственных государств, ничего альянсом не было вынесено в качестве заглавных угроз не просто нынешнего момента, а в принципе своего существования", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, "именно мифической агрессией Москвы Брюссель продолжает оправдывать увеличение финансирования своей деятельности" и крупнейшего со времен холодной войны усиления своего военного потенциала, в том числе, как говорят в альянсе, на восточном фланге.

"Предпринята также попытка возложить на нашу страны ответственность за слом ДРСМД [Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]. Это при том, что вразрез с собственными громогласными заявлениями о необходимости снижения напряженности на Европейском континенте НАТО продолжает последовательно игнорировать наши предложения о возобновлении предметного профессионального разговора по вопросам стабильности и безопасности в Евроатлантике", - заключила дипломат.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД альянса заявил, что Москва якобы "дестабилизирует ситуацию в соседних странах", продолжает наращивание военной мощи, а также "подавляет политическое инакомыслие".