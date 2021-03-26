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В РФ рассчитывают, что у Британии возобладает здравый смысл и "инстинкт самосохранения"

Оборонная стратегия Великобритании вновь подтверждает курс на конфронтацию с Россией, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Опубликованная Британией стратегия модернизации вооруженных сил является очередным подтверждением курса Лондона на конфронтацию с Москвой. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы рассматриваем публикацию "белой книги" и соответствующие заявления правительства Британии как очередное подтверждение курса официального Лондона на политическое противоборство и конфронтацию. Это и есть настоящая агрессия", - сказала она.

Как указала Захарова, оборонная стратегия Великобритании, которая претендует на глобальный охват, носит агрессивный характер.

Дипломат также отметила, что Россия надеется на возобладание у Лондона здравого смысла и "инстинкта самосохранения" в отношениях с Москвой. "Безосновательное закрепление британскими властями за Россией на доктринальном уровне роли врага не может не вызывать у нас глубокую озабоченность. Мы рассчитываем на лучшее, что здравый смысл и инстинкт самосохранения все же возобладают в головах у "лондонских ястребов", - добавила она.

План модернизации британских ВС был опубликован 22 марта вслед за обнародованным на прошлой неделе британским правительством Комплексным обзором вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. В нем среди прочего говорилось о том, что страна увеличит свой ядерный арсенал и существенно расширит военный потенциал в других областях, уделяя особое внимание космосу и киберсфере. Россия в нем называется "наиболее острой прямой угрозой Великобритании".

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ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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