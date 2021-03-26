Лавров 31 марта выступит на Ближневосточной конференции клуба "Валдай"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 марта выступит на специальной сессии "Россия на Ближнем Востоке" в рамках Ближневосточной конференции, организованной дискуссионным клубом "Валдай" совместно с Институтом востоковедения РАН. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Глава российского внешнеполитического ведомства изложит принципиальные подходы отечественной дипломатии по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, арабо-израильском урегулировании, - сказала она. - При этом будет подтверждена необходимость политического разрешения сохраняющихся в регионе конфликтов, неукоснительного соблюдения соответствующих норм международного права, уважения принципов суверенитета и независимости, территориальной целостности государств и невмешательства в их внутренние дела".

Конференция пройдет с 30 по 31 марта на новой московской площадке клуба "Валдай". Тема заседания этого года - "Ближний Восток в поисках утраченного возрождения".