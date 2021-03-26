Россия предостерегла ФРГ от политизации ситуации с экс-менеджером Wirecard

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Москва предостерегает Берлин от политизации сюжета с запросом в адрес Генпрокуратуры РФ из-за ситуации с бывшим топ-менеджером компании Wirecard Яном Марсалеком. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в сентябре 2020 года Генпрокуратура России получила запрос прокуратуры Мюнхена об установлении местонахождения, задержании и заключении под стражу в целях последующей выдачи властям ФРГ Яна Марсалека в случае его обнаружения на территории России. При этом каких-либо данных, которые подтверждают его пребывание в РФ, предоставлено не было, отметила она. "Данный запрос прорабатывается российскими компетентными ведомствами, о чем германская сторона была проинформирована в порядке промежуточной реакции по дипломатическим каналам", - сообщила Захарова.

"На этом фоне не могут не вызывать недоумения продолжающие циркулировать в публичном пространстве ФРГ спекуляции, а также заявления ряда немецких парламентариев о якобы имевших место тесных связях Марсалека со спецслужбами России, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - Мы очень надеемся, что в Берлине не планируют найти и здесь русский след. Мы предостерегаем германскую сторону от дальнейшей политизации данного сюжета и его использования для раскручивания очередной антироссийской истерии".

Скандал вокруг оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня 2020 года. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. Деятельность компании проверяло Федеральное управление финансового надзора Германии.

После скандала глава Wirecard Маркус Браун ушел в отставку. Бывший член совета директоров Ян Марсалек уехал из Германии и скрывается от следствия. Его объявили в международный розыск.