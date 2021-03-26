Захарова заявила, что антироссийская шпиономания в Болгарии навязана ей извне

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Кампания борьбы с так называемыми российскими шпионами в Болгарии навязана Софии извне. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Не могу не согласиться с тем, что, так как это не отвечает интересам народа Болгарии, скорее всего, за этим стоит стимулирование подобных шагов и действий извне. Потому что коренными, национальными естественными интересами Болгарии подобное объяснить невозможно", - сказала она.

Захарова обратила внимание на то, что недавнее объявление в Болгарии двух российских дипломатов персонами нон грата стало пятым подобным случаем.

19 марта прокуратура республики сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Окружной военный суд поместил пятерых из них под стражу. Еще один подозреваемый отпущен под залог, поскольку на его аресте прокуратура не настаивала.

22 марта МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата и указал, что они должны покинуть страну в течение 72 часов. Посольство России при этом подчеркнуло, что "считает решение болгарской стороны необоснованным". В МИД РФ заявили о том, что оставляют за собой право ответить зеркально.