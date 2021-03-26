Захарова: вопрос об ответственности НАТО за бомбардировки Югославии остается открытым

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Урегулирование косовской проблемы хронически пробуксовывает, вопрос об ответственности за ущерб, который НАТО нанесла системе международных отношений и народу бывшей Югославии, до сих пор остается открытым. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вооруженная операция НАТО против суверенной Югославии более чем 20-летней давности стала трагедией, долгосрочные и многоплановые последствия которой ощущаются до сих пор. Один из ее главных уроков - это подтверждено хронической пробуксовкой в урегулировании проблемы Косово - заключается в том, что беззаконие и самоуправство не способны решить ни одной задачи, лишь усугубляют ситуацию. Вопрос об ответственности североатлантических союзников за ущерб, который они нанесли международным отношениям и конкретной стране, остается открытым", - отметила Захарова в связи с очередной годовщиной начала бомбардировок Югославии силами НАТО 24 марта 1999 года.

Она подчеркнула, что эта операция Североатлантического блока стала первым после Второй мировой войны актом агрессии против независимого государства в Европе. "Именно тогда был запущен процесс подмены легитимных механизмов, регулирующих международные отношения, неким порядком, основанном на правилах, а не деле просто циничным произволом, который прикрывали пропагандисткой фальшью о некоей гуманитарной катастрофе в Сербском автономном крае Косово", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

В среду исполнилось 22 года с момента начала агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии, которая продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли.