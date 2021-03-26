В Кремле не согласны со словами Макрона о вакцинах как инструменте влияния России и Китая

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Кремль абсолютно не согласен с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что РФ и Китай используют вакцины от коронавируса как инструмент влияния.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Путина и Макрона "существует целый набор тем, по которым они категорически не согласны друг с другом, что не мешает им продолжать общаться".

"Эти заявления господина Макрона относятся к сфере наших абсолютных разногласий. Мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай ведут какую-то (вакцинную) войну и используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что "РФ является ответственным участником международного сообщества, что наилучшим образом демонстрируется в такие нелегкие дни и годы пандемии, которые переживает сейчас человечество". Песков напомнил, что Россия первой завершила разработку вакцины, начала ее выпуск и сейчас наращивает темпы производства, "чтобы завершить вакцинацию своего населения и одновременно в обозримой перспективе ответить на постоянно растущий международный спрос на ее вакцину".

"Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики и по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет", - заключил Песков.

Вечером в четверг президент Франции на пресс-конференции выступил с утверждением, будто Россия и Китай "стремятся влиять" на мир с помощью производимых ими препаратов, и заявил о "мировой войне нового типа". Таким образом Макрон обосновывал тезис о европейской "стратегии и дипломатии в области вакцин" для производства достаточных объемов и достижения коллективного иммунитета на континенте.