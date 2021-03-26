Кремлю неизвестно о системных проблемах с оказанием медпомощи в местах лишения свободы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о наличии каких-либо системных проблем с оказанием медицинской помощи в местах лишения свободы в России. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, видят ли в Кремле подобные проблемы на фоне жалоб Алексея Навального и предпринимателя, бывшего сенатора Бориса Шпигеля. Комментируя это, Песков заметил: "Это не тема администрации президента, это вопрос ФСИН".

"Существуют, конечно же, частные какие-то жалобы в отношении лиц, находящихся под стражей и осужденных. Но о каких-то системных проблемах нам неизвестно в системе ФСИН", - указал представитель Кремля.

В четверг адвокат Ольга Михайлова после посещения Навального в колонии сообщила ТАСС о значительном ухудшении состояния здоровья заключенного. По ее словам, он испытывает сильные боли в спине и не может наступать на одну ногу. В пресс-службе регионального УФСИН ранее предоставили информацию о том, что Навальному в колонии провели плановое медицинское обследование, которое показало, что его состояние здоровья удовлетворительное.

Что касается Шпигеля, который был арестован судом до 20 мая по делу о даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, то защита просила Басманный суд отправить его под домашний арест или избрать ему запрет определенных действий в связи с тяжелыми заболеваниями. Позже источник ТАСС сообщил, что экс-сенатора, вероятно, поместят в московское СИЗО "Матросская Тишина", так как только там есть тюремная больница.