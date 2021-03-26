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Песков сообщил, что график поездок Путина в апреле по регионам страны прорабатывается

Пресс-секретарь главы государства не предоставил более подробной информации

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. График ближайших поездок президента РФ Владимира Путина по российским регионам прорабатывается, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В целом уже есть наработки по некоторым региональным поездкам в следующем месяце", - сказал представитель Кремля. Однако Песков отказался предоставить более подробную информацию, поскольку Кремль "так заранее не анонсирует" мероприятия с участием президента.

При этом пресс-секретарь отметил, что, "безусловно, после завершения цикла вакцинации, после второго укола, после которого должно пройти какое-то время для формирования иммунитета, будет расширяться география поездок".

Во вторник Путину была сделана первая прививка от коронавируса одним из трех российских препаратов. В четверг глава государства говорил, что после прохождения вакцинации планирует расширить географию поездок.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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