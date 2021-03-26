Песков: РФ стоит на позиции недопустимости навязывания странам политического устройства

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россия придерживается принципа недопустимости навязывания политического устройства любому из государств мира. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каждая страна является той страной, которой ее определяет народ этой страны. И навязывать какой-либо стране систему устройства, политическую систему, иную систему - это является недопустимым. Это российское мировоззрение на международные дела", - сказал он.

Песков осудил попытки насильственной демократизации всего мира, предпринимаемые Западом. "Есть целые группы стран, которые считают это не то что недопустимым, которые, наоборот, считают это обязательным процессом", - сказал представитель Кремля. Кроме того, по его словам, эти государства "не хотят видеть, что во всех странах, что они называют демократией, это совершенно разные системы". "Это разные системы и в США, и в Великобритании, и во Франции, и в Германии, и в Нидерландах", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос, какая из стран по мнению Владимира Путина не является демократической. "Я не буду отвечать на этот вопрос. Столько выступлений, заявлений Путина на этот счет, просто давайте вы их почитаете. Все это на президентском сайте есть", - посоветовал Песков.