Кремль считает абсурдом возможность новых санкций из-за жалоб Навального на здоровье

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Москва считает абсурдом возможность введения новых санкций в отношении РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным, в том числе из-за жалоб на ухудшение его здоровья в исправительной колонии. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, ожидает ли Москва новых санкций в связи с ситуацией вокруг Навального, представитель Кремля заметил: "Санкции - это не то, что нужно ожидать, это то, к чему нужно быть готовым".

"Санкционные устремления наших оппонентов, к сожалению, приобретают все большее и большее постоянство, - указал представитель Кремля. - Но в данном случае мы полагали бы, что какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских заключенных, осужденных были бы полным абсурдом".

Кремль не считает, что ситуация, складывающаяся вокруг Навального с момента истории с его якобы отравлением, ведет к героизации его образа, заявил Песков. "Нет, не кажется", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Тема Навального на переговорах

Тема Навального не поднимается на регулярной основе во время телефонных разговоров президента с зарубежными коллегами, заявил Песков.

"Вы здесь глубоко ошибаетесь. Она регулярно не поднимается в ходе международных телефонных переговоров, это не так", - сказал представитель Кремля, реагируя на предположение представителей СМИ. "Я вам официально говорю, что это не так", - подчеркнул Песков. По его словам, "действительно были телефонные разговоры, когда эта тема поднималась, но Путин разговаривает не только с западными коллегами, он разговаривает с коллегами из других стран". "У нас же весь мир Западом не ограничивается, мир гораздо больше и шире", - заметил пресс-секретарь президента.

Говоря о телефонном разговоре Путина с американским лидером Джо Байденом, после которого Вашингтон сообщил об обсуждении темы Навального, Песков отметил, что "не было никакого обсуждения, тема затрагивалась".

Представитель Кремля также не стал сравнивать ситуацию с состоянием здоровья Навального с той, которая была у аудитора фонда "Хермитидж капитал менеджмент" Сергея Магнитского. "Нет, не считают", - ответил он на вопрос, считают ли в Кремле, что ситуация с Навальным становится похожа на историю Магнитского. "Вообще не видим никаких параллелей за исключением лишь того, что, к сожалению, покойный Магнитский был осужденным, и Навальный тоже является заключенным", - сказал Песков. Он добавил, что в Кремле не видели жалоб Навального. "Мы не получаем жалобы заключенных", - пояснил он.

Магнитский проходил по делу об уклонении от уплаты налогов фондом "Хермитидж капитал менеджмент", возглавляемым подданным Великобритании Уильямом Браудером. 24 ноября 2008 года Магнитский был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму. В октябре 2009 года Следственный комитет при МВД РФ предъявил ему и Браудеру обвинение в уклонении от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года 37-летний Магнитский скончался в палате интенсивной терапии больницы СИЗО "Матросская тишина". 30 ноября того же года уголовное дело в отношении него было прекращено в связи с его смертью. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за уклонение от уплаты налогов на сумму более 522 млн рублей.

В четверг адвокат Ольга Михайлова после посещения Навального в колонии сообщила ТАСС о значительном ухудшении состояния здоровья заключенного. По ее словам, он испытывает сильные боли в спине и не может наступать на одну ногу. В пресс-службе регионального УФСИН ранее предоставили информацию о том, что Навальному в колонии провели плановое медицинское обследование, которое показало, что его состояние здоровья удовлетворительное.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. По данным адвоката, Навальному предстоит провести в колонии немногим более двух с половиной лет. Его перевели в ИК-2 в Покрове из СИЗО "Кольчугино" для отбывания наказания.