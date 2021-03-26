Кремль сообщит, когда Путин примет решение о назначении врио главы Пензенской области

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Кремль сообщит, когда президент России Владимир Путин примет решение о назначении врио главы Пензенской области.

Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

На эту тему

Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенту потребовалось определенное время, чтобы принять решение. И как только это решение будет финализировано, мы вам сообщим", - сказал представитель Кремля.

23 марта Путин подписал указ об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, в связи с утратой доверия главы государства.