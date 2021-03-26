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Кремль сообщит, когда Путин примет решение о назначении врио главы Пензенской области

Президент ранее подписал указ об отставке главы региона Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, в связи с утратой доверия

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Кремль сообщит, когда президент России Владимир Путин примет решение о назначении врио главы Пензенской области.

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Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенту потребовалось определенное время, чтобы принять решение. И как только это решение будет финализировано, мы вам сообщим", - сказал представитель Кремля.

23 марта Путин подписал указ об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, в связи с утратой доверия главы государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБелозерцев, Иван Александрович
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