Захарова заявила, что Россия осуждает бесчеловечные действия экстремистов в Нигере

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Москва решительно осуждает бесчеловечные террористические акции экстремистов в Нигере. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве решительно осуждают бесчеловечные деяния экстремистов. Мы поддерживаем настрой руководства этой страны принять все необходимые меры по обеспечению безопасности, задержанию и преданию суду виновных в совершенных преступлениях", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что всплеск террористической активности в Нигере пришелся на важный для страны период парламентских и президентских выборов. "Мы уверены, что, несмотря на препятствия, которые создают экстремисты, нигерское общество продолжит продвижение по пути устойчивого демократического развития", - сказала она, добавив, что Россия выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

21 марта вооруженные боевики на мотоциклах напали на несколько деревень на северо-западе Нигера, беспорядочно стреляя в людей. Атаке подверглись три деревни вблизи границы с Мали.

В западных областях Нигера, прилегающих к Мали и Буркина-Фасо, действуют исламисты из экстремистской террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).