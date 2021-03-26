Захарова: Россия настроена на конструктивную работу с новым правительством Израиля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Москва настроена на конструктивное сотрудничество с будущим правительством Израиля. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассчитываем, что в числе приоритетов будущего правительства останется дальнейшее укрепление дружественного и взаимовыгодного российско-израильского сотрудничества в различных областях. Мы настроены на продолжение конструктивной работы с новым составом Кнессета и будущим правительством Израиля", - сказала она.

23 марта состоялись внеочередные парламентские выборы в Израиле. По предварительным данным, лидирует правящая партия "Ликуд", возглавляемая действующим премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Однако устойчивую коалицию премьеру создать не удается, так как его сторонники контролируют лишь 52 места из 120 в парламенте. Официальные результаты подсчета голосов будут представлены 31 марта президенту Реувену Ривлину, после чего по закону тот начнет консультации с представителями вошедших в Кнессет партий о формировании коалиции.