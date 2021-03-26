Захарова: у России есть возможности для конструктивного диалога с США по Ближнему Востоку

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россия и США имеют возможности для конструктивного диалога по ряду вопросов, связанных с ближневосточным урегулированием, в частности по решению палестино-израильского конфликта. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наши позиции сходятся, по крайней мере в том, что палестинский вопрос должен быть решен на основе одобренного резолюциями Совбеза ООН принципа двух государств - Палестины и Израиля. <...> Имеются ли возможности для конструктивной российско-американской координации по этому направлению? Да, имеются", - сказала она.

На данный момент, как указала дипломат, позиции РФ и США также сходятся в важной роли ближневосточного "квартета" международных посредников (РФ, США, ООН, ЕС).

Захарова обратила внимание, что комментировать политику США на данном направлении должен именно Вашингтон. "На сегодняшний момент схожести соединения подходов со стороны США подкреплены только намерениями в виде заявлений, поэтому нужно ждать конкретных действий", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она также отметила, что между спецпредставителем главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимиром Сафронковым и заместителем заместителя госсекретаря США Хади Амром установлен деловой контакт.