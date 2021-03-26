Захарова назвала шокирующей срежиссированность пресс-конференции Байдена

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нарушением традиций свободного общения со СМИ пресс-конференцию президента США Джо Байдена.

"Очевидно, что конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, не скрою. Я не ожидала, что в США на таком уровне могут быть проведены по-настоящему смонтированные информационные акции", - сказала она в пятницу на брифинге.

"Нас столько учили тому, как нужно уважать свободу слова, как нужно избегать любых проявлений нечистоплотности в работе со СМИ, странно видеть все вышеперечисленное со стороны Вашингтона", - подчеркнула Захарова.

Дипломат указала на то, что раньше традиции прямого общения официальных представителей и руководства страны считались именно американскими, но, по ее словам, прошедшая в четверг пресс-конференция президента США развеяла эти иллюзии. "Раньше дискриминации подвергались российские средства массовой информации, на сегодняшний день мы видим, как этой дискриминации подвергаются уже не только зарубежные СМИ, но и сами американские журналисты: селекция вопросов, селекция журналистов. Понятно было, что слово дали только одной группе журналистов, а тем, кто представляет другую часть журналистского сообщества, вообще слова не дали", - добавила она.