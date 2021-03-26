Песков: Москва и Пекин выступают против навязывания Вашингтоном своего понятия демократии

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россия и Китай выступают против навязывания Соединенными Штатами своего понятия демократии, мировоззрение российского лидера Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина в этом вопросе идентично. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Вашингтон считает свою демократию единственно верной, и Штаты "никогда не оставляют попыток навязывать то, что они называют демократией, другим странам по всему миру".

"Это то, против чего выступают и в Москве, и в Пекине. И в этом плане, действительно, мировоззрение Путина и Си Цзиньпина абсолютно идентично. И Москва, и Пекин против такого демократизаторства", - сказал Песков. Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена на пресс-конференции 25 марта о том, что Путин и Си Цзиньпин считают, что автократия - это способ функционирования будущего в этом сложном мире.

Представитель Кремля отметил, что "если какая-то страна не соответствует американским параметрам, то в Америке ее называют разными словами, в том числе автократией или еще как-то". "Но это не так, каждая страна имеет ту демократию, которая является системой, наиболее отвечающей национальным устоям, истории и нынешнему укладу. В этом плане мы всегда с уважением относились и будем относиться к такому укладу каждой из стран", - добавил Песков.

В целом, отмечая, что на упомянутой пресс-конференции не прозвучало ни одного вопроса о России, представитель Кремля сказал: "Можно с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию, значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских припадках, и это хорошо".