Выступление Путина будет в открытой части заседания Совбеза по кибербезопасности

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступит в пятницу на заседании Совета безопасности (СБ), где в режиме видеоконференции будет обсуждаться тема международной информационной безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Открытым традиционно на Совбезе будет только выступление главы государства", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков призвал не путать это мероприятие с традиционным оперативным совещанием главы государства с постоянными членами СБ, отметив, что на этот раз речь идет о так называемом большом Совбезе.

Как отметил Песков, тема заседания - международная информационная безопасность - сейчас волнует всех, так как в этой сфере растет преступность и наблюдаются другие проблемы, и данный вопрос требует международного сотрудничества. "Это та тема, по которой Российская Федерация и лично президент Путин неоднократно выступали с различными инициативами по взаимодействию, многие из которых остались без ответа со стороны наших партнеров или оппонентов. Но тем не менее эта тема, тоже благодаря, кстати, инициативе России, прочно встала в повестку дня ООН и других международных организаций", - сказал пресс-секретарь президента.