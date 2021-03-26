{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол России в США покинул МИД после консультаций без комментариев

Анатолий Антонов сообщил ранее, что вопрос о сроках его возвращения в Вашингтон будет решаться руководством

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эти минуты покинул центральное здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади после консультаций, вновь отказавшись от общения с журналистами, передает корреспондент ТАСС.

Российский дипломат, прибывший ранее в Москву для консультаций о ситуации в отношениях РФ и США, посещает МИД уже второй раз за несколько дней. В этот раз встреча продолжалась почти три часа. На вопросы журналистов о дальнейших планах на сегодняшний день Антонов отвечать не стал.

Накануне посол РФ в США сообщил, что вопрос о сроках его возвращения в Вашингтон будет решаться руководством. Он также отметил, что возможность проведения его встречи с президентом России Владимиром Путиным зависит от того, будет ли у российского лидера время.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
Пандемия COVID-19
В Кремле не согласны со словами Макрона о вакцинах как инструменте влияния России и Китая
У президентов России и Франции есть "набор тем, по которым они категорически не согласны друг с другом, что не мешает им продолжать общаться", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
В Кремле не согласны со словами Макрона о вакцинах как инструменте влияния России и Китая
Читать полностью