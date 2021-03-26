Посол России в США покинул МИД после консультаций без комментариев

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эти минуты покинул центральное здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади после консультаций, вновь отказавшись от общения с журналистами, передает корреспондент ТАСС.

Российский дипломат, прибывший ранее в Москву для консультаций о ситуации в отношениях РФ и США, посещает МИД уже второй раз за несколько дней. В этот раз встреча продолжалась почти три часа. На вопросы журналистов о дальнейших планах на сегодняшний день Антонов отвечать не стал.

Накануне посол РФ в США сообщил, что вопрос о сроках его возвращения в Вашингтон будет решаться руководством. Он также отметил, что возможность проведения его встречи с президентом России Владимиром Путиным зависит от того, будет ли у российского лидера время.