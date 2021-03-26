Володин считает, что главам регионов следует регулярно встречаться с лидерами фракций Думы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Регулярный диалог на уровне глав регионов и руководства фракций Госдумы необходим. Такое мнение в пятницу в своем телеграм-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с руководителями фракций. "Эти поручения - результат диалога разных политических фракций и главы государства", - заметил Володин. По его словам, теперь депутаты совместно с правительством постараются "выйти на принятие ряда решений в течение весенней сессии". В частности, речь идет о сохранении повышенных пенсионных выплат тем, кто проработал 30 лет на селе и переехал в город, поддержке родителей, которые воспитывают детей без участия второго родителя, защите прав детей при отчуждении долей в праве общей собственности на жилье.

Также у депутатов есть предложения, которые позволят увеличить количество выделяемых детям-сиротам квартир. "В ближайшее время вынесем их на обсуждение", - уточнил Володин.

"Важно, что встречи президента с руководителями фракций носят регулярный характер. Вне зависимости от того, очно они проходят или в формате ВКС, мы каждый раз обсуждаем вопросы, которые касаются решения конкретных проблем, - продолжил спикер. - Такие встречи необходимы и на региональном уровне".

"Руководители фракций удивляются: президент, несмотря на свою занятость, регулярно отвечает на наши звонки, ведет диалог, а некоторые главы регионов не могут найти на это время", - добавил политик.

Володин также указал на то, что "законотворчество - это процесс, в котором участвует много сторон". "Не только Государственная дума, но и правительство. Диалог на уровне правительства не всегда позволяет нам выйти на решения. Но благодаря обсуждению этих тем с президентом и его поддержке мы, как правило, выходим на принятие законов, которых ждут люди", - отметил он.

Поручения президента

В пятницу президент России Владимир Путин рекомендовал подготовить и принять поправки, которые защитили бы от взыскания в рамках исполнительных производств средства, составляющие минимальный доход граждан. Также Путин рекомендовал подготовить и принять проекты законов, предусматривающие развитие электронных форм предоставления услуг в сфере занятости населения, закрепление на федеральном уровне полномочий по утверждению стандартов работы органов и госучреждений служб занятости населения регионов, а также ведение мониторинга соблюдения таких стандартов.