{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

В МИД РФ призвали все стороны к сдержанности после обострения на Корейском полуострове

В ведомстве отметили, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Москва внимательно следит за обострившейся ситуацией на Корейском полуострове и призывает все стороны проявлять сдержанность. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове, которая в последнее время осложнилась в связи с проведением США и Республикой Корея очередных военных маневров и осуществлением КНДР ракетных пусков. В создавшихся условиях призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и серьезно задуматься над негативными последствиями дальнейшей эскалации напряженности в регионе", - отметила дипломат.

Осуществленный 25 марта запуск баллистических ракет стал первым в КНДР с 29 марта прошлого года. Проведение испытаний зафиксировала Береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Согласно данным Минобороны Японии, две ракеты пролетели расстояние около 450 км, высота их траектории в наивысшей точке была менее 100 км. Они упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Южнокорейские военные в свою очередь сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, наивысшая точка их траектории составляла 60 км.

Резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР любые пуски и испытания, связанные с технологиями баллистических ракет.

Теги
ЯпонияСШАКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяЗахарова, Мария Владимировна
Захарова: консультации с прибывшим из США послом РФ проходят в Москве активнейшим образом
По итогам консультаций будет сформирован подход к двусторонним отношениям, отметила дипломат
Читать полностью