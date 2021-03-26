В МИД РФ призвали все стороны к сдержанности после обострения на Корейском полуострове

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Москва внимательно следит за обострившейся ситуацией на Корейском полуострове и призывает все стороны проявлять сдержанность. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове, которая в последнее время осложнилась в связи с проведением США и Республикой Корея очередных военных маневров и осуществлением КНДР ракетных пусков. В создавшихся условиях призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и серьезно задуматься над негативными последствиями дальнейшей эскалации напряженности в регионе", - отметила дипломат.

Осуществленный 25 марта запуск баллистических ракет стал первым в КНДР с 29 марта прошлого года. Проведение испытаний зафиксировала Береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Согласно данным Минобороны Японии, две ракеты пролетели расстояние около 450 км, высота их траектории в наивысшей точке была менее 100 км. Они упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Южнокорейские военные в свою очередь сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, наивысшая точка их траектории составляла 60 км.

Резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР любые пуски и испытания, связанные с технологиями баллистических ракет.