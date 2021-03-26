Путин поддержал идею создания форума "Россия - страна возможностей"

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею организации форума "Россия - страна возможностей", который, по его мнению, можно будет провести после отмены ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом он сказал в пятницу на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Это можно сделать", - сказал глава государства, отвечая на прозвучавшее на заседании предложение. Он напомнил, что пока не сняты все связанные с COVID-19 ограничения. "Но ситуация улучшается, я надеюсь, что вакцинация, которая сейчас началась в широком массовом масштабе, даст свои результаты и мы сможем, надеюсь, уже этим летом провести такое крупное хорошее мероприятие", - добавил Путин.

Общаясь с автором идеи артистом Василием Пасечником, президент спросил у него о творческих планах. Тот в ответ напомнил о "потрясающем артисте Дмитрии Нагиеве" и признался, что хотел бы стать "Дмитрием Нагиевым, который еще и поет". "Он дзюдо занимался, кстати", - сказал президент, услышав фамилию актера. "Будьте лучше Василием Пасечником", - посоветовал своему собеседнику президент, признав, что при этом бывает полезно ориентироваться на хорошие примеры.